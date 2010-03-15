Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні в січні - 314 млн. дол.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні в січні становило 314 млн. дол.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні 2010 року становило 314,2 млн. дол. проти позитивного сальдо в розмірі 396,2 млн. дол. в січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні ц.р. проти січня 2009 року експорт товарів зріс на 23,6% - до 3 млрд. 011,8 млн. дол., імпорт - на 63%, до 3 млрд. 326 млн. дол. Також повідомляється, що коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,91 (у січні 2009 року - 1,19).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 169 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем 2009 року, збільшилася частка чорних металів - із 29,8% до 31,6%, зернових культур - із 7,8% до 8,5%, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки - з 6,3% до 8,3%, механічних машин - із 4,8% до 5,2%, руди, шлаків та золи - з 2,3% до 4,3%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання - з 2,7% до 3,2%.

Водночас зменшилася частка жирів та олій тваринного або рослинного походження - з 5,8% до 4,6%, електричних машин - з 4,2% до 3,6%, виробів із чорних металів - з 5% до 3% , добрив - з 3,1% до 2,9%, продуктів неорганічної хімії - з 2,2% до 2%, насіння та плодів олійних рослин - із 3% до 0,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її переробки - з 26,5% до 42,8%, електричних машин - із 4,2% до 4,8%, чорних металів - із 2,2% до 3%.

Зменшилася частка фармацевтичної продукції - з 3,6% до 3,3%, наземних транспортних засобів, крім залізничних, - із 8,1% до 3%, паперу та картону - з 2,8% до 2,4%, їстівних плодів і горіхів, цитрусових - із 3,3% до 1,8%.

Довідка УНІАН. Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в 2009 році зменшилося в 9,6 раза - до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Від`ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 5 млрд. 732,7 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами - 4 млрд. 352 млн. проти 18 млрд. 580,9 млн. дол. і 5 млрд. 273,3 дол. відповідно в 2008 році.