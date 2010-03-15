Міжбанк на 12:00: євро падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9815, на 12:00 звузився спред – 7,9720/7,9765 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2717/0,2719. У Росії курс долар-рубль підвищився і на 12:00 встановився на рівні 29,3400 (+0,0540).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3732/1,3734, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9495/10,9675, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,9340/10,9435.