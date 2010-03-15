Експерт: можливе подальше підвищення рейтингу України

На тлі відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можливе подальше підвищення суверенного рейтингу України.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса.

Як і очікувалося, підкреслив він, стабілізація політичної ситуації в Україні призвела до підвищення рейтингів країни. Аналітик вважає дану новину позитивною для України, і в першу чергу для ринку єврооблігацій.

У той же час, на думку С.Фурси, дане поліпшення рейтингу вже закладене в ціні українських єврооблігацій, тому значного зростання вартості боргу на тлі цього рішення не буде.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «CCC +/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті - з «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингах - «Позитивний».