Міжбанк закрився котируваннями 7,9735/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9710/7,9815, на 12.00 звузився спред - 7,9720/7,9765. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 7,9735/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10.30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9740.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2716/0,2720, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2717/0,2719. На момент закриття ціни знизилися до 0,2716/0,2718.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3450 (+0,0590).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3705/1,3780.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9495/10,9675, на 12.00 ціни пішли вниз - 10,9340/10,9435. на момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,9345/10,9405.