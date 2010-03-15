Експерт: пропозиція долара продовжила перевищувати попит

16:51, 15 березня 2010
Фінанси
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На минулому тижні

Пропозиція долара США на українському валютному ринку минулого тижня продовжувала перевищувати попит.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

За його словами, в період з 9 по 12 березня 2010 ринок коливався на рівні 7,97-7,99 грн./дол. На цьому рівні він залишився тільки через те, що Національний банк весь тиждень виходив на ринок і купував надмірну пропозицію валюти, вважає експерт.

Як зазначив І.ДАВИДЕНКО, в кінці минулого тижня спостерігалося невелике збільшення попиту на валюту, що, втім, не змогло вплинути на зміну ситуації на ринку. За прогнозами експерта, у найближчому майбутньому жодних серйозних змін на валютному ринку України не передбачається. Він буде залишатися на тих же рівнях за умови активної участі НБУ, вважає І.ДАВИДЕНКО.

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