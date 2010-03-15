Українські банки скоротили збитки більш ніж на 30%

Українські банки в січні-лютому 2010 року скоротили збитки більш ніж на 30%, порівняно з січнем-лютим 2008 року – до 1,377 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків порівняно з відповідним періодом 2009 року скоротилися на 15,7% і становили 21,4 млрд. грн. Витрати банків за звітний період скоротилися на 16,5% і становили 22,8 млрд. грн. Негативний фінансовий результат по системі банків на 1 березня 2010 року становив 1,4 млрд. грн.», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сальдований збиток банківської системи України в 2009 році становив 31,492 млрд. грн.