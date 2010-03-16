Золото трохи подорожчало на тлі інтересу інвесторів до активів-притулків після того, як Moody’s попередило про можливість пониження рейтингів найбільших економік світу, повідомляє k2kapital.

Сполучені Штати і Великобританія "в значній мірі" наблизилися до втрати вищого кредитного рейтингу "ААА", оскільки витрати на обслуговування заборгованості цих країн зросли, повідомило агентство Moody`s Investors Service.

За наслідками регулярної торгової сесії на Нью-йоркській товарній біржі, NYMEX, квітневі ф`ючерси на поставки золота подорожчали на $3,70 до $1105,40 за тройську унцію. Минулого тижня золото впало в ціні на 2,4%.

Квітневий контракт на поставки срібла впав в ціні на $0,062 до $17,10 за унцію. Квітневі ф`ючерси на поставки платини виросли на 0,5% до $1615,80 за унцію. Квітневий контракт на поставки паладію подешевшав на 0,6% до $460,65 за унцію. Травневий контракт на поставки міді подешевшав $0,07 до $3,31 за фунт.