Тігіпко: малому бізнесу необхідні податкові канікули

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що податкові канікули на 5 років для малого бізнесу можуть бути введені вже через місяць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми зараз відпрацьовуємо такі податкові канікули для малого бізнесу, поки для середнього не відпрацьовували. Щодо малого бізнесу, то я думаю, що нам вдасться їх зробити на 5 років", - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що якщо Верховна Рада оперативно ухвалить відповідний законопроект, який буде готовий через тиждень, то ввести такі канікули можна буде за місяць.

Податкова амністія для капіталу за кордоном

Сергій ТІГІПКО заявив про плани провести податкову амністію для тих, хто вивів свої кошти за кордон.

Також С.ТІГІПКО повідомив, що через тиждень буде підготовлено короткострокову програму з проведення першочергових економічних реформ.

"Щодо короткострокової програми, яка діятиме 100 днів, то цією програмою опікуюся конкретно я, і відповідні завдання дано Мінекономіки, яке у Кабміні відповідає за стратегію проведення реформ. І ця програма через тиждень буде готова повністю", - заявив С.ТІГІПКО.

Програму на більш тривалий термін - 2,5-3 роки готують у комітеті з економічних реформ, який очолює заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА. "Там є міжнародні радники, які готують основу цієї програми", - відзначив С.ТІГІПКО.

Він сказав, що після підготовки основи програми до її доробки залучиться також Кабінет міністрів. "Я думаю, що через місяць ми матимемо таку програму", - відзначив С.ТІГІПКО.