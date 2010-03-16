Тігіпко має намір співпрацювати зі Стельмахом
10:52, 16 березня 2010Фінанси
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"Я маю знаходити компроміси"
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV.
"Конструктивно працювати (має намір) зі СТЕЛЬМАХОМ і Національним банком. У мене немає варіантів. Я маю знаходити компроміси і рухатися далі", - заявив С.ТІГІПКО.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не планує звільняти В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку.
15 березня С.ТІГІПКО заявляв про необхідність зміни керівництва НБУ.
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