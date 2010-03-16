Тігіпко має намір співпрацювати зі Стельмахом

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО має намір конструктивно працювати з головою Національного банку Володимиром СТЕЛЬМАХОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV.

"Конструктивно працювати (має намір) зі СТЕЛЬМАХОМ і Національним банком. У мене немає варіантів. Я маю знаходити компроміси і рухатися далі", - заявив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що не планує звільняти В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку.

15 березня С.ТІГІПКО заявляв про необхідність зміни керівництва НБУ.