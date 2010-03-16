Міжбанк: торги доларом відкрилися 7,96/7,97 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9670/7,9760 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали до 0,2707/0,2710, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8965/10,9110. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3680/1,3682 (понеділок – 1,3732/1,3734).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9740.