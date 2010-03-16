НБУ проводить активні та пасивні операції

Для забезпечення ліквідності банків

Національний банк України відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.04.2009р. № 259 повідомляє про проведення активних та пасивних операцій: • 16.03.2010 року: з надання кредитів овернайт: - під забезпечення (державними облігаціями України) у розмірі 12,5 % річних; - без забезпечення (бланковий) у розмірі 13,5 % річних; проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів НБУ на строк: - 2 дні у розмірі не вище 0,3 % річних; - 7 днів у розмірі не вище 2,5 % річних.

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