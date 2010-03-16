Курс долара у комбанках не змінився – 7,98/8,01 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,98 грн./дол., продають – за 8,01 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 15 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 15 березня і сьогодні становить 10,86 грн./євро, курс продажу – на 0,2%, до 11,00 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,75-10,91 грн./євро, з продажу – в межах 10,95-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 15 березня знизився на 0,2% і сьогодні становить 0,2649 грн./рубль, курс продажу – на 0,4%, до 0,2725 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2770 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 15 березня і сьогодні становить 10,88 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,98 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,84-10,92 грн./євро, з продажу – в межах 10,95-11,03 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 15 березня трохи знизився – 0,2659/0,2732 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу – у межах 0,2714-0,2770 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,013 грн., євро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,03 грн., євро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,96/8,007 грн., євро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 березня, становить: гривні до долара США – 7,9767, до євро – 10,932067, до російського рубля – 0,27191.