Азаров: уряд виконуватиме програму «Україна для людей»

В основу роботи уряду будуть покладені цілі, визначені програмою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей». Про це заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, він зазначив, що виконання цієї програми дасть змогу суттєво покращити майже критичну соціально-економічну ситуацію.

«Якщо коротко: країна розграбована. Казна держави – порожня, економічний спад продовжується, державний борг – збільшився втричі, бюджет на 2010 рік – відсутній. Тому нам доведеться відновлювати Україну: кожну галузь, кожен регіон, і систему управління в цілому», зазначив М.АЗАРОВ.

Він пообіцяв, що уряд докладе максимум зусиль, щоб Україна стала державою з «безумовним верховенством закону, без корупції і диктату «політичної доцільності», найбільш сприятливим інвестиційним кліматом для громадян і бізнесу. Щоб було забезпечено права і свободи громадянам в своїй країні і захист – за її межами.

М.АЗАРОВ також зазначив, що влада буде намагатися ліквідувати різкий майновий контраст, і досягти того, щоб середній клас складав більше половини населення.

«Валовий внутрішній продукт на душу населення повинен бути на рівні, як мінімум, країн – нових членів Євросоюзу», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він пообіцяв налагодити конкурентноздатну освіту, націлену на розвиток економіки знань, сучасну доступну медицину - від Києва до кожного села, енергозберігаюче і екологічне виробництво, продуктивне сільське господарство на рівні кращих стандартів, сферу послуг, що відповідає європейським стандартам.

«У нас є програма виходу країни з кризи, а також досвід і команда, яка може її успішно реалізувати», - зазначив М.АЗАРОВ.