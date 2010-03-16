НБУ сьогодні на міжбанку готовий викуповувати валюту

Національний банк України сьогодні на міжбанку готовий викуповувати валюту по 7,973 грн./дол. Про це говориться в телеграмі НБУ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9670/7,9760, до 12:00 звузився спред 7,9715/7,9735 грн./дол.

Як повідомлялося, за даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за лютий 2010 р. становив 10 млрд. 676,5 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 561,1 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).