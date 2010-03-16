Міжбанк: на 12:00 котирування становили 7,9715/7,9735 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9670/7,9760, на 12:00 звузився спред 7,9715/7,9735 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2707/0,2710, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2711/0,2713. У Росії курс долар-рубль піднявся, і на 12:00 встановився на рівні 29,4200 (+0,0750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3680/1,3682, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,8965/10,9110, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,9135/10,9190.