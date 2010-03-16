НБУ пропонує розширити режим функціонування банківських рахунків ЧФРФ

Національний банк України пропонує розширити режим функціонування поточних банківських рахунків військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ), які дислокуються на території України.

Про це говориться в обнародуваному на сайті НБУ проекті змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземних валютах.

Нацбанк пропонує доповнити перелік дозволених операцій з поточних рахунків в іноземній валюті військових частин ЧФ РФ, зокрема наступними: перерахування коштів на власний поточний рахунок в уповноваженому українському банку; перерахування коштів на поточний рахунок іншої військової частини ЧФ РФ, який відкрито в уповноваженому банку України; перерахування премій на поточні рахунки військовослужбовців - нерезидентів, відкритих в уповноважених банках України.

Нацбанк також доповнив дозвіл на перерахування іноземної валюти на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військових частин ЧФ РФ, припискою про те, що перерахування може здійснюватися «відповідно до законодавства Російської Федерації».

У запропонованих змінах до Інструкції також визначається режим функціонування поточних рахунків фізичних осіб - нерезидентів, які зареєстровані в Україні як підприємці.