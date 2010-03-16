S&P підвищило рейтинги АРК, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Луганська

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s виконало різні рейтингові дії щодо українських регіональних і місцевих органів влади (РМОВ) слідом за підвищенням суверенних рейтингів України. Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, S&P підвищило рейтинги Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська, Івано-Франківська і Луганська до рівня «В-/uabbb-». Прогноз — «Стабільний». А також підтвердило кредитний рейтинг Києва на рівні «ССС+» і переглянуло прогноз рейтингу з «Негативного» на «Стабільний». Крім того, S&P підтвердило рейтинги Львова і Одеси на рівні «ССС+/uabb»; прогноз рейтингів залишається «Негативним».

У повідомленні вказують, що ці рейтингові дії слідують за підвищенням суверенних рейтингів України в результаті утворення нової коаліції і Кабінету міністрів, що підвищує ймовірність ефективнішої координації економічної політики і відновлення співпраці з МВФ у плані надання стабілізаційного кредиту об'ємом 16,4 млрд. дол. для того, щоб відновити кредитно-грошову і економічну стабільність, а також укріпити довіру іноземних інвесторів до політичної і макроекономічної стабільності України.

«У свою чергу, ми вважаємо, що в середньотерміновій перспективі ймовірне зростання доходів бюджету і поліпшення доступу до фінансових ринків і казначейських кредитів, кінець кінцем, приведуть до зниження тиску на ліквідність цих українських РМОВ, - заявив кредитний аналітик Standard & Poor’s Борис КОПЕЙКІН. - Рейтинги всіх РМОВ відображають їх дуже високу залежність від рішень суверенного уряду щодо прибуткових і витратних повноважень, а також схильність до ризиків, пов'язаних з перерахуваннями з центрального бюджету, залежність показників ліквідності від надійності казначейської системи і казначейських кредитів для підтримки ліквідності».

Також у повідомленні наголошують, що у рейтингах всіх українських РМОВ враховують очікувння S&P щодо поліпшення їх доступу до власних коштів у казначействі і до короткострокових казначейських позик для підтримки ліквідності, включаючи фінансування найважливіших поточних витрат, а також процентних виплат після очікуваного поліпшення координації економічної політики на рівні центрального уряду.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов'язаннями в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов'язаннями в національній валюті — з «В-/С» до «В/В». Прогноз рейтингів — «Позитивний».