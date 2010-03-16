Міжбанк закрився зростанням євро - 10,93/10,94 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,9670/7,9760, до 12:00 звузився спред 7,9715/7,9735. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких позначках 7,9705/7,9755 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:30 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9730.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2707/10, до 12:00 ціни зросли 0,2711/13. До закриття ціни досягли рівня 0,2712/14. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,3600 (+0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з відмітки 1,3680/82, а до 15:00 виросли 1,3712/14. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,8965/10,9110, до 12:00 ціни пішли вгору 10,9135/10,9190. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до рівня 10,9345/10,9440.