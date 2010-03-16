S&P підвищило рейтинг «Кредобанку» до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло прогноз рейтингів ВАТ «Кредобанк» з «негативного» на «стабільний». Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Разом з тим довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента підтверджені на рівні «ССС+/С». Рейтинг банку за національною шкалою підвищений з «uaВ» до «uaВВ-».

«Перегляд прогнозу рейтингу "Кредобанку" відображає поліпшення перспектив стабілізації економіки України після недавнього формування нової правлячої коаліції і Кабінету міністрів, — заявила кредитний аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА. — Ми також враховуємо майбутнє підвищення капіталізації цього банку на 46 млн. дол., що в умовах якості активів, що погіршується, забезпечить додаткову «подушку безпеки».

У повідомленні вказано, що рейтинги "Кредобанку" як і раніше відображають невисоку якість активів і слабкі показники прибутковості цього банку, а також підвищений рівень ризиків і волатильність операційного середовища в Україні (рейтинг зобов'язань в іноземній валюті: В-/Позітівний/С; рейтинг зобов'язань в національній валюті: В/Позітівний/В; рейтинг за національною шкалою: uaBBB). Також наголошують, що позитивний вплив на рівень рейтингів "Кредобанку" роблять поточна і очікувана підтримка з боку материнської компанії Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (S.A.) (PKO; BBBpi — рейтинг згідно з загальновідомою інформацією), що володіє 99,5% його капіталу. У результаті довгостроковий кредитний рейтинг "Кредобанку" на один щабель вищий за рівень його власної кредитоспроможності. «Ми вважаємо, що "Кредобанк" є для РКО стратегічно важливою дочірньою компанією, зважаючи на значущість ролі України у стратегії зростання цієї групи, а також підтримки, що її надають протягом років "Кредобанку», - йдеться у повідомленні S&P.

Крім того повідомляють, що прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, очікуване поліпшення капіталізації банку і перспектив стабілізації економіки, з іншого — високий рівень кредитних ризиків і волатильність операційного середовища України.

«Ми розглянемо можливість підвищення рейтингів або поліпшення прогнозу після істотного зниження гостроти проблем в банківському секторі і в тому разі, якщо "Кредобанк" зуміє поліпшити якість активів і фінансові показники», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Рейтинги можуть бути знижені в результаті погіршення характеристик власної кредитоспроможності "Кредобанка" або скорочення підтримки з боку материнської групи.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредобанк» (Львів) створене у 1990 році і сьогодні входить до другої групи (крупні банки) за класифікацією Нацбанку України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 5,475 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,841 млрд. грн., зобов'язання – 4,884 млрд. грн., статутний капітал – 1,551 млрд. грн., власний капітал – 591,208 млн. грн.

ВАТ "Кредобанк" в 2009 році отримав збиток у розмірі 528 млн. грн.

99,4948% акцій «Кредобанка» володіє польський акціонерний банк «Загальна ощадна каса» (PKO BP SA).