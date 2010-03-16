ЄС гостро потребує створення Європейського валютного фонду

Європейський Союз гостро потребує створення нових "інституційних форм", наприклад, у Європейському валютному фонді, заявив у вівторок в Будапешті журналістам прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу після переговорів зі своїм угорським колегою Гордоном Байнаї, повідомляє РІА «Новості».

За словами Папандреу, створення ЄВФ дозволить ЄС у майбутньому "організовано реагувати"на економічні і фінансові кризи. Греція потребує не грошей, а таких гарантій з боку Євросоюзу, які давали б можливість грецькій державі мати доступ до фінансових коштів для реалізації своїх програм "за нормальними євровідсотками", підкреслив Папандреу.

Не дивлячись на те, що Угорщина поки не входить до єврозони, Будапешт виступає за виділення необхідних фінансових коштів Греції, заявив після зустрічі з колегою голова угорського кабінету міністрів Гордон Байнаї. З точки зору Байнаї, розроблена урядом Греції програма здатна успішно вивести країну зі складної ситуації. Греція зіткнулася з бюджетною і борговою кризою. У поточному році країна планує позичити до 54 мільярдів євро, аби рефінансувати 300-мільярдний сукупний борг.

Також під жорстким тиском ЄС Афіни провели скорочення держвитрат і підвищення податків, аби досягнути зниження бюджетного дефіциту з нинішніх 12,7% ВВП до 8,7% ВВП до кінця цього року. Греція, яка позичила близько 5 мільярдів євро на минулому тижні, припинила продаж своїх облігацій хедж-фондам, які часто прагнуть виграти в короткостроковій перспективі на швидкому перепродажі паперів. Афінам вдалося розмістити чергову позику у консервативніших інвесторів, проте відсоток за 10-річними грецькими облігаціями склав вельми високі для єврозони 6,3%.