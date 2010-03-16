Долар знижується перед засіданням ФРС

Долар знижується у вівторок напередодні засідання ФРС США, оскільки інвестори чекають, що ставка залишиться незмінною, але побоюються натяків на можливе посилення грошово-кредитної політики, повідомляє Рейтер.

Очікують, що комітет з операцій на відкритих ринках ФРС США повторить обіцянку зберегти ключову ставку низькою протягом довшого часу. Проте, ринок зосереджений на економічному прогнозі Центробанку.

Окрім того, ФРС, ймовірно, підтвердить завершення програми викупу цінних паперів, забезпечених заставами, і агентських боргів до кінця першого кварталу поточного року, проте залишить собі можливість їх придбання в майбутньому за умов погіршення економічної ситуації.

Доларовий індекс, показник динаміки долара, до шести основних валют знизився на 0,3 відсотка - до 80,044 пункту.

Інвестори також спостерігатимуть за тим, чи підготує ФРС грунт для зміни тону і відмови від заяви про "тривалий період" низької ставки. Переважна більшість дилерів чекають цих змін уже в квітні.

Проте, більшість не передбачає підвищення ключової ставки раніше другого півріччя.

"Ринок, мабуть, правий, передбачаючи, що листопад стане початком циклу посилювання політики ФРС, але перспектива ранішого виведення з ринку зайвої ліквідності говорить про те, що ризики для прибутковості США і долара залишаються", - сказав Кріс Тернер з ING.

Євро виріс до долара на 0,3 відсотка до $1.3715.

Єдина валюта досягла сесійного максимуму до долара та ієни після того, як стало відомо, що індекс економічних очікувань у Німеччині у березні виявився вищим від прогнозів.