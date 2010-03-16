S&P покращило рейтинг «Альфа-банку» (Україна)

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s переглянуло свій прогноз по рейтингах ПАО «Альфа-банк» (Україна) з «Негативного» на «Стабільний». Про це говориться в повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

В той же час, згідно повідомленню, кредитні рейтинги контрагента — довгостроковий «ССС+» і короткостроковий «С», раніше привласнені «Альфа-банку», — були підтверджені. Рейтинг банку за національною шкалою підвищений з «uaВ» до «uaBB-».

«Той, що передивилися прогноз, відображає покращення перспектив стабілізації економіки України після недавнього формування нової правлячої коаліції і Кабінету міністрів, — заявила кредитний аналітик Standard & Poor’s Марія МАЛЮКОВА. — Крім того, він обумовлений очікуваним підвищенням капіталізації «Альфа-банку», що в умовах погіршення якості активів забезпечить додаткову “подушку безпеки”».

У повідомленні наголошується, що банк знаходиться в процесі збільшення свого капіталу на 739,4 млн. грн. (93 млн. дол.). Не дивлячись на те, що операція ще не завершена, очікуване збільшення капіталу враховується при розрахунку коефіцієнта достатності регулятивного капіталу (відповідно до дозволу Національного банку України в рамках програми антикризових заходів). На 31 грудня 2009 р. цей коефіцієнт складав 17,04%.

Також в повідомленні S&P вказується, що рейтинги як і раніше відображають якість активів, що погіршала, і уразливу позицію ліквідності «Альфа-банку» на тлі складних ринкових умов в Україні (рейтинг по зобов`язаннях в іноземній валюті: В-/Позитивний/С; рейтинг по зобов`язаннях в національній валюті: В/Позитивний/В; рейтинг за національною шкалою: uaBBB), а також істотну концентрацію кредитних операцій і депозитного портфеля цього банку.

Прогноз «Стабільний» відображає, з одного боку, очікуване підвищення капіталізації «Альфа-банку» і перспективи стабілізації економіки, що покращали, з іншої — високий кредитний ризик і волатильне операційне середовище України, що відрізняється значним рівнем ризиків.

«Ми розглянемо можливість підвищення рейтингів або поліпшення прогнозу в разі істотного зниження гостроти проблем в банківському секторі і за умови, що «Альфа-банк» зуміє поліпшити свої показники якості активів і ліквідності», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Негативна рейтингова дія може бути викликана подальшим погіршенням характеристик власної кредитоспроможності «Альфа-банку».

Довідка УНІАН. ПАО «Альфа-банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 28,694 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 25,314 млрд. грн., зобов`язання – 25,816 млрд. грн., власний капітал – 2,878 млрд. грн., статутний капітал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

За підсумками 2009 року банк отримав збиток у розмірі 348,405 млн. грн.

99,99% акцій «Альфа-банка» (Україна) належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited, яка входить до складу консорціуму «Альфа-групп».