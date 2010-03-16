Держкомстат: В Україні в лютому зростання промвиробництва склало 5,6%

В Україні в лютому зростання промвиробництва склало 5,6%, до січня – спад 0,7% – Держкомстат

У Україні зростання промислового виробництва в лютому т.г. проти лютого 2009 р. склало 5,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України (вказується, що в майбутньому можливе уточнення обнародуваних даних).

За даними Держкомстату, в лютому, в порівнянні з січнем, спад промвиробництва склав 0,7%.

Згідно повідомленню, падіння об`ємів промвиробництва в лютому проти лютого 2009 р. по галузях склало: у добувній промисловості – 2,3% (у лютому 2010 року до січня – спад 5,3%), у тому числі, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 15,5% (спад 5,9%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – спад 11,6% (спад 4,9%).

У оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в лютому, в порівнянні з лютим-2009, склало 5,1% (зростання 3,8%), у тому числі, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 0,4% (зростання 6,9%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 6,1% (зростання 21,6%), у тому числі, в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 7,9% (зростання 19,7%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 0% (зростання 29%).

У обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в лютому проти лютого-2009 склало 2,7% (зростання 35,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 6,6% (рост18%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 3,2% (спад 15,3%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 15,4% (зростання 14,1%), у тому числі, в хімічному виробництві – 18,1% (зростання 13,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 5% (зростання 17,3%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, стеклоизделий) – спад 20,1% (зростання 11,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів в лютому, в порівнянні з лютим 2009 року, зростання виробництва склало 3% (спад 8,7%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 19,2% (зростання 16,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 11,4% (зростання 15,8%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 14,7% (зростання 29,2%), у виробництві транспортного устаткування – 30,8% (зростання 9,3%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 19,2% (спад 10,2%).

Довідка УНІАН. У Україні спад промислового виробництва в січні 2009 року в порівнянні з січнем 2008 року склав 33,8%.

У січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 років зафіксований спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад склав 1% проти 1997 року.

Найбільш глибоке зниження річного промпроизводства в незалежній Україні було зафіксоване в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промпроизводства. Найістотніше зростання промпроизводства за останніх 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промпроизводства (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.