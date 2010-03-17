Ощадбанк РФ збільшив прибуток в 5 разів за 2 місяці
08:25, 17 березня 2010Фінанси
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До 24,4 мільярдів рублів з 5,1 мільярдів
Доподатковий прибуток склав 25,3 мільярда рублів проти 7,3 мільярдів рублів за січень-лютий 2009 року.
Витрати на створення резервів під знецінення активів за січень-лютий цього року скоротилися удвічі - до 33,6 мільярдів рублів з 68,6 мільярдів рублів в січні-лютому 2009 року.
Частка простроченої заборгованості по кредитах на 1 березня збільшилася до 4,7 відсотка з 4,5 відсотка місяцем раніше і з 4,4 відсотка - на початок року.
Ощадбанк прогнозував, що пройде пік резервування по кредитах в 12-14 відсотків кредитного портфеля в першому півріччі 2010 року.
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