Зростання економіки Китаю цього року становитиме 9,5%, повідомляє в середу агентство Сіньхуа з посиланням на доповідь Світового банку, повідомляє РІА Новини.

На думку фахівців СБ, головними стимулами розвитку господарської діяльності в КНР стануть відродження експорту після фінкризи і стабільне споживання на внутрішньому ринку.

Разом із тим, самі китайські власті дотримуються скромніших прогнозів. Так, прем`єр Держради КНР Вень Цзябао на початку березня спрогнозував, що зростання національного ВВП у нинішньому році досягне лише 8%. У 2009 році цей показник становив 8,7%.