Банк Японії пом'якшив політику на прохання властей

Банк Японії у середу знову пом`якшив грошово-кредитну політику, як і очікували аналітики, після вимог уряду допомогти країні в боротьбі з дефляцією, повідомляє Рейтер

П`ятьма голосами проти двох Центробанк вирішив збільшити суму коштів, що надаються ринку, до 20 трильйонів ієн з 10 трильйонів (220 млрд дол.). Термін кредитів, що надаються по фіксованій ставці, як і раніше становить три місяці.

Ключова ставка Центробанку була одноголосно залишена без змін на рівні 0,1 відсотка річних, як і очікувалося. Банк також повторив зобов`язання зберігати грошово-кредитні умови дуже м`якими і робити все можливе для подолання дефляції.

Уряд, наляканий дефіцитом бюджету, що стрімко збільшується, вимагає, щоб Банк Японії підтримував економіку, незважаючи на те, що центробанки інших країн вже думають про відміну стимулюючих заходів, запроваджених під час кризи.

Під тиском уряди Центробанк Японії у грудні почав здійснювати нові операції з подання коштів, у рамках яких видає тримісячні кредити банкам по фіксованій ставці 0,1 відсотка річних.