В «Родовід Банку» продовжили роботу тимчасової адміністрації

Національний банк України своєю постановою №133 від 15 березня 2010 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня по 16 травня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Також Нацбанк продовжив повноваження тимчасового адміністратора «Родовід Банку» Сергія ЩЕРБИНИ на два місяці – по 16 травня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, з 16 березня 2009 року Нацбанк ввів у ПАТ «Родовід Банк» тимчасову адміністрацію строком на один рік. По 15 березня 2010 року в банку введений повний мораторій на задоволення вимог кредиторів.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 16,952 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 5,355 млрд. грн., зобов`язання – 12,616 млрд. грн., статутний капітал – 8,409 млрд. грн., власний капітал – 4,336 млрд. грн.

«Родовід Банк» у 2009 році одержав 4 млрд. грн. збитку проти 31 млн. грн. прибутку роком раніше.