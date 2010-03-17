Держборг України сягає 93,5% ВВП

На сьогодні загальний державний борг України, включаючи гарантований, становить 93,5% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що в уряді розмір боргу вважають критичним.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, номінальний ВВП України за 2009 рік склав 912 млрд. 563 млн. грн.

За інформацією Міністерства фінансів, державний і гарантований державою борг України на 31 січня ц.р. склав 301 млрд. 538 млн. 747,28 тис. грн., або 37 млрд. 686 млн. 690,45 тис. дол., що на 0,01% більше показника на кінець 2009 року.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 195 млрд. 286 млн. 531,99 тис. грн. (64,76% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 407 млн. 155,45 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 106 млрд. 252 млн. 215,29 тис. грн. (35,24%), або 13 млрд. 279 млн. 535 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня ц.р. склав 212 млрд. 133 млн. 243,04 тис. грн. (70,35%), або 26 млрд. 512 млн. 678,5 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 119 млрд. 939 млн. 835,96 тис. грн. (39,78%), або 14 млрд. 990 млн. 230,97 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 92 млрд. 193 млн. 407,08 тис. грн. (30,57%), або 11 млрд. 522 млн. 447,53 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 89 млрд. 405 млн. 504,24 тис. грн. (29,65%), або 11 млрд. 174 млн. 011,95 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 75 млрд. 346 млн. 696,03 тис. грн. (24,99%), або 9 млрд. 416 млн. 924,48 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 058 млн. 808,21 тис. грн. (4,66%), або 1 млрд. 757 млн. 087,47 тис. дол.

Впродовж січня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 26 млн. 010,36 тис. грн. (0,01%), здебільшого, за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 614 млн. 278,69 тис. грн. (0,51%), державний внутрішній борг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тис. грн. (1,23%).

Гарантований державою борг України зменшився на 483 млн. 041,26 тис. грн. (0,54%), що пов`язане як із зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат щодо погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.