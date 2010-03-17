Міжбанк: торги доларом відкрилися 7,9670/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2730/0,2733, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9825/10,9960. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3784/1,3786 (вівторок – 1,3680/1,3682).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9730.