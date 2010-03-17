ДІУ виключила з системи рефінансування 5 банків

Державна іпотечна установа (ДІУ) виключила з системи рефінансування п`ять банків.

Про це повідомляється на сайті ДІУ.

Згідно з повідомленням, із системи рефінансування виключено ТОВ КБ «АРМА», АБ «Банк регіонального розвитку», ВАТ СКБ «Дністер», АКБ «Трансбанк» і ТОВ «Укрпромбанк».

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У червні 2009 року Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.

На 17 липня 2009 року статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.