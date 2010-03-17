На міжбанку долар продається по 7,9715/7,9740 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9750, на 12.00 звузився спред – 7,9715/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2730/0,2733, на 12.00 ціни підвищилися до 0,2734/0,2736. У Росії курс долар-рубль упав і на 12.00 встановився на рівні 29,1425 (-0,2175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3784/1,3786, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9825/10,9960, на 12.00 ціни знизилися до 10,9750/10,9810.