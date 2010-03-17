Вклади фізичних осіб у банках Росії зросли на 2,3%

Об'єм вкладів фізичних осіб у російських банках з урахуванням Ощадбанку в лютому зріс на 2,3%, у березні зростання може скласти близько 2%, розповів журналістам перший заступник голови ЦБ Росії Геннадій Мелікян, повідомляє РІА «Новості».

У січні поточного року приріст склав 0,2%, уточнив він.

Засоби, залучені банками від організацій, скоротилися у лютому на 0,9%, а за січень показник склав 1,4%. «У березні спостерігається дуже незначне зростання», – додав Мелікян.

Окрім цього, банки Росії у січні-лютому наростили резерви на 4,8%, до 2,15 трлн рублів.