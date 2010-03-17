Міжбанк: долар дещо впав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,9670/7,9750, до 12:00 звузився спред - 7,9715/7,9740. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9695/7,9735.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9730 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2730/0,2733, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2734/0,2736. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2735/0,2737.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1478 (-0,2122).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3755/1,3815.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9825/10,9960, до 12:00 ціни знизилися - 10,9750/10,9810. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9675/10,9765.