ЄІБ надав банку "Форум" кредит

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав банку «Форум» (м. Київ) кредит на 10 млн. євро. Про це йдеться у повідомленні ЄІБ, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Кошти виділені у рамках кредитної лінії, надання якої було погоджене наприкінці минулого року.

Ще 100 мільйонів євро (у рамках кредитної лінії з банком «Укрексімбанк») буде надано після підписання відповідної угоди.

Обидва кредити виділено в рамках спеціального інструменту підтримки малих і середніх підприємств (МСП), який створили у травні минулого року на саміті Східного партнерства.

У прес-релізі ЄІБ вказують, що до недавнього часу дії банку в країнах Східного партнерства обмежувалися сферами транспорту, енергетики, телекомунікацій і екологічної інфраструктури. Сьогодні до них додали сегмент малих і середніх підприємств.

Довідка УНІАН. За весь час своєї діяльності в Україні (з 2006 року) об'єм кредитних коштів, наданих ЄІБ у цій країні, склав 465 мільйонів євро.

Банк «Форум» (м. Київ) створений у 1994 році ісьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2010 року склали 19,453 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 17 млрд. грн., зобов'язання - 17,587 млрд. грн., власний капітал – 1,867 млрд. грн., статутний капітал – 2,260 млрд. грн.

Банк «Форум» у 2009 році отримав збиток 664,557 млн. грн. проти 10,271 млн. грн. надходжень у 2008 році.

Commerzbank станом на березень 2009 року володіє часткою у 89,3% акцій банку «Форум».