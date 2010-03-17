Місія МВФ повернеться до України наприкінці березня

В Адміністрації Президента України сподіваються, що постійна місія Міжнародного валютного фонду повернеться до України наприкінці березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

Вона зазначила, що позиція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА полягає у тому, що відновлення повноцінної співпраці з МВФ повинне відбутися найближчим часом, і це є ключовим завданням для уряду і президентської Адміністрації.

І.АКІМОВА нагадала, що відучора в Києві вже працює технічна місія МВФ, яка вивчає поточну ситуацію в державі.

«Ми дуже зацікавлені в тому, аби результати діяльності цієї місії були представлені якнайскоріше», - зазначила перший заступник глави АП, підкресливши, що це дозволить українській владі провести якісну зовнішню оцінку сфери публічних фінансів.

«Ми розглядаємо нинішню роботу технічної місії МВФ як інструмент зовнішнього аудиту макроекономічної ситуації в Україні. За результатами цієї місії планують приїзд основної місії МВФ до України наприкінці березня», - повідомила І.АКІМОВА.

Вона також виразила упевненість, що на той час уряд завершить основну роботу з підготовки реалістичного державного бюджету, що стане основою для продовження співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

І.АКІМОВА також не виключила, що МВФ дасть згоду українському уряду на використання засобів фінансової допомоги для покриття дефіциту державного бюджету, але лише за умови, якщо українська сторона надасть міжнародним експертам переконливий комплекс заходів щодо подальшого зменшення цього дефіциту.