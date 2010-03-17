З посади голови ДПАУ звільнено Буряка

З посади голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) звільнено Сергія БУРЯКА.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДПАУ.

Виконуючим обов`язки голови ДПАУ – начальника податкової міліції призначено Віктора ШЕЙБУТА.

„Віктор ШЕЙБУТ добре знає роботу податкової служби, оскільки вже працював у структурі ДПА України”, - сказав під час представлення керівника ДПАУ перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Сергій БУРЯК обіймав посаду голови ДПАУ з грудня 2007 року.