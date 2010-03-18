S&P підвищило рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за національною шкалою з «uaBBB» до «uaA». Про це йдеться у повідомленні S&P, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтингова дія стала наслідком підвищення суверенних рейтингів України за міжнародною шкалою: за зобов`язаннями в іноземній валюті — до «B-/C», за зобов`язаннями у національній валюті — до «В/В» 11 березня 2010 р.

«Підвищення суверенних рейтингів за міжнародною шкалою, що сталося минулого тижня, було зумовлене формуванням нового уряду в Україні і нашим припущенням про те, що це може сприяти формуванню більш послідовної стратегії і поліпшенню відносин з офіційними кредиторами», — заявив голова комітету Standard & Poor’s із суверенних рейтингів Джон ЧАМБЕРС.

У повідомленні зазначається, що рейтинги України за національною і міжнародною шкалою враховують одні і ті самі чинники, що впливають на кредитоспроможність уряду країни. Зокрема, у релізі від 11 березня 2010 р. наголошувалося, що позитивний вплив на рейтинги могло б справити зміцнення політичної і кредитно-грошової стабільності країни.