S&P підвищило рейтинг України до «uaA»
За національною шкалою
Згідно з повідомленням, рейтингова дія стала наслідком підвищення суверенних рейтингів України за міжнародною шкалою: за зобов`язаннями в іноземній валюті — до «B-/C», за зобов`язаннями у національній валюті — до «В/В» 11 березня 2010 р.
«Підвищення суверенних рейтингів за міжнародною шкалою, що сталося минулого тижня, було зумовлене формуванням нового уряду в Україні і нашим припущенням про те, що це може сприяти формуванню більш послідовної стратегії і поліпшенню відносин з офіційними кредиторами», — заявив голова комітету Standard & Poor’s із суверенних рейтингів Джон ЧАМБЕРС.
У повідомленні зазначається, що рейтинги України за національною і міжнародною шкалою враховують одні і ті самі чинники, що впливають на кредитоспроможність уряду країни. Зокрема, у релізі від 11 березня 2010 р. наголошувалося, що позитивний вплив на рейтинги могло б справити зміцнення політичної і кредитно-грошової стабільності країни.