Тігіпко: Президент і прем’єр налаштовані на проведення реформ

Віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО запевняє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ налаштовані на здійснення в країні реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на шостій щорічній інвестиційній конференції у Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

«Я в цьому абсолютно переконаний», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зауважив, що сьогодні спостерігається дуже складна економічна ситуація, яка виникла через три основні чинники. По-перше, сказав віце-прем’єр, це світова економічна криза, по-друге, відсутність консолідації влади і суперечки між попередніми Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, а по-третє, незавершені економічні, ліберальні реформи.

За словами С.ТІГІПКА, нинішня влада України є консолідованою, і тому можна сподіватись на завершення реформ.

Як сказав віце-прем’єр, уряд готує два плани подолання економічної кризи: середньостроковий та короткостроковий.

Якщо середньостроковий план буде представлений лише згодом, то основні напрямки короткострового плану С.ТІГІПКО назвав уже сьогодні.

Зокрема, за його словами, йдеться про напрацювання реалістичного бюджету, суттєве скорочення державних витрат по всіх напрямках, збалансування бюджетів НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду.

У цьому контексті С.ТІГІПКО зауважив, що сьогодні необхідно відновити переговори з Росією, оскільки ціна газу у 334 долари за тисячу кубометрів є надзвичайно важким тягарем.

Також у короткостроковій перспективі уряду, за словами С.ТІГІПКА, поліпшення інвестиційного клімату, скорочення на 30% усіх видів ліцензійної діяльності, а також суттєве скорочення перевіряючих органів.

С.ТІГІПКО висловив сподівання, що до кінця року вдасться напрацювати проект Податкового кодексу, а також полегшити податкове навантаження на малий бізнес.

Як повідомив С.ТІГІПКО, уже завтра з цього приводу відбудеться засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента, а сьогодні це питання розглядатиме уряд.