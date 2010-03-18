Бюджет 2010 року буде досить консервативним

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що державний бюджет України на 2010 рік буде досить консервативним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на VI щорічній інвестиційній конференції у Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

За словами С.ТІГІПКА, вчора на засіданні уряду він виступив з доповіддю щодо макропоказників, які пропонується закласти до бюджету на 2010 рік. Він відзначив, що макропоказники будуть досить консервативними, але не назвав їх.

Водночас віце-прем`єр підкреслив, що вони будуть більш консервативними, ніж прогнозував попередній виступаючий, керуючий директор інвестиційної компанії Dragon capital Томаш ФІАЛУ, який спрогнозував, що зростання ВВП буде на рівні 4%, а інфляція – 10%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік було розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.