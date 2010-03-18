Міжбанк відкрився зниженням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9660/7,9745 грн./дол. порівняно з 7,9695/7,9735, що склалися вчора к закриттю торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни російської валюти знизилися – 0,2725/0,2728, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,8880/10,9020.

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар впали – 1,3678/1,3680 (середа - 1,3784/1,3786).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9730.