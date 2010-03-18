Міжбанк відкрився зниженням
11:29, 18 березня 2010Фінанси
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НБУ у середу вийшов на ринок
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни російської валюти знизилися – 0,2725/0,2728, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,8880/10,9020.
На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар впали – 1,3678/1,3680 (середа - 1,3784/1,3786).
У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9730.
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