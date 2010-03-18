«Укртелеком», «Луганськтепловоз», обленерго приватизують?..

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що цього року буде проведено приватизацію енергогенеруючих і енергорозподільних компаній, а також ВАТ «Укртелеком» і ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що приватизація таких об`єктів потребує серйозної підготовки.

Він також запевнив, що до приватизації цих об`єктів застосовуватимуться нові підходи, а сама процедура приватизація буде прозорою.

Згідно із затвердженим наказом Фонду держмайна (№ 1272 від 11 серпня 2009 р.) щомісячним пооб`єктним планом-графіком приватизації на III-IV квартали 2009 року, ФДМ планував у грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Бюджет поповниться мінімум 10 млрд. грн.

Цього році від приватизації має бути отримано мінімум 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час шостої щорічній інвестиційної конференції у Києві віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

За його словами, є цілий ряд привабливих об’єктів, приватизацію яких можна буде здійснити цього року.

С.ТІГІПКО також зазначив, що вчора ввечері представив трудовому колективу Фонду державного майна його нового керівника Володимира РЯБЧЕНКА.