Завтра будуть відомі висновки технічної місії МВФ

Результати роботи технічної місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні будуть готові у п`ятницю, 19 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві.

За його словами, вже через тиждень треба чекати приїзду з Вашингтону основної місії МВФ.

Як повідомляв УНІАН, технічна місія МВФ працює у Києві з 16 березня, вона вивчає поточну ситуацію в Україні.

За словами першого заступника голови Адміністрації Президента – представника Президента в Кабінеті Міністрів Ірини АКІМОВОЇ, в Адміністрації Президента роботу технічної місії МВФ розглядають як інструмент зовнішнього аудиту макроекономічної ситуації в Україні. За наслідками цієї місії планується приїзд основної місії МВФ до України наприкінці березня.

На той час уряд має намір завершити основну роботу над підготовкою реалістичного державного бюджету, що стане основою для продовження співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.