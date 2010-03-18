Міжбанк: на 12:00 котирування склали 7,9680/7,9730 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9660/7,9745, до 12:00 звузився спред - 7,9680/7,9730 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2728, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2725/0,2727.

У Росії курс долар-рубль піднявся і до 12:00 встановився на рівні 29,2275 (+0,0797).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3678/1,3680, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,8880/10,9020, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9005/10,9135.