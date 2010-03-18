Дефіцит держфінансів України у 2009 році склав 11,5% ВВП - МВФ
13:44, 18 березня 2010Фінанси
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Дефіцит держбюджету, "Нафтогазу" і рекапіталізація...
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює дефіцит державних фінансів України за підсумками 2009 року на рівні 11,5% ВВП.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.
За його словами, до цього показника включено дефіцит державного бюджету України на рівні 6,5% ВВП, дефіцит НАК «Нафтогаз України» – 2,5% ВВП і обсяг коштів, використаних для докапіталізації комерційних банків, – 2,5% ВВП.
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