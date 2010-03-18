Дефіцит держфінансів України у 2009 році склав 11,5% ВВП - МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює дефіцит державних фінансів України за підсумками 2009 року на рівні 11,5% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

За його словами, до цього показника включено дефіцит державного бюджету України на рівні 6,5% ВВП, дефіцит НАК «Нафтогаз України» – 2,5% ВВП і обсяг коштів, використаних для докапіталізації комерційних банків, – 2,5% ВВП.