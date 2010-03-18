Уряд чекає вигідних умов для розміщення зовнішніх запозичень - Тігіпко

Український уряд чекає більш вигідних, ніж на даний момент, умов розміщення зовнішніх запозичень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

За його словами, вже сьогодні є пропозиції про розміщення зовнішніх запозичень України, проте ставки за ними не зовсім влаштовують українську сторону.

С.ТІГІПКО висловив упевненість, що з продовженням співпраці з МВФ, декларацією прихильності українського уряду до реформ умови розміщення покращаться. «Поспішати ми не будемо. Нам треба економити на бюджеті», - наголосив віце-прем`єр.

Він також повідомив, що український уряд планує орієнтуватися на зовнішні запозичення, оскільки вони на сьогодні більш привабливі, ніж внутрішні запозичення.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня в той час виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що в квітні-травні цього року Україна планує вийти на ринок зовнішніх запозичень.

У 2009 році Україна не здійснювала зовнішніх запозичень на зовнішніх ринках, окрім залучення фінансових коштів від міжнародних фінансових організацій.