Тігіпко: банкам слід висунути жорсткі умови з капіталізації

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що перед банками необхідно висунути жорсткі умови щодо капіталізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час VI щорічної інвестиційної конференції в Києві, організатором якої виступила компанія Dragon Capital.

За словами С.ТІГІПКА, це має стати однією з складових стабілізації ситуації у банківському секторі України.

При цьому він відзначив, що якщо капіталізацію банків буде визнано недостатньою, то Національний банк України має заходити в їх статутний капітал.

Також С.ТІГІПКО підкреслив, що необхідно зняти конфлікт інтересів, який сьогодні існує у раді Нацбанку. За його словами, причиною цього конфлікту є те, що членами ради є представники бізнес-структур, які обстоюють їх інтереси.