Курс долара в банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 17 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,00 грн./дол., з продажу – у межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився 0,4% порівняно з 17 березня і сьогодні складає 10,87/11,01 грн./євро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються в межах 10,74-10,94 грн./євро, з продажу – у межах 10,95-11,24 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках порівняно з 17 березня знизився на 0,2% і сьогодні складає 0,265/0,2741 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2710 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2720-0,2780 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,98 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 7,96-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4% порівняно з 17 березня і сьогодні складає 10,90 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,98 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються у межах 10,80-10,94 грн./євро, з продажу – в межах 10,95-11,07 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 17 березня знизився на 0,6% і на сьогодні складає 0,2644 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,2% - до 0,2742 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2200-0,2710 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2729-0,2780 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,98/8,01 грн., євро – 10,95/11,05 грн., рубль – 0,2670/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 10,87/11,10 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,96/8,005 грн., євро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 18 березня, такий: гривні до долара США – 7,976, до євро – 10,971786, до російського рубля – 0,27322.