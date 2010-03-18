Кабмін призначив Тарана головою Держкомінвестицій

Кабінет Міністрів України призначив Олександра ТАРАНА головою Державного агентства України з інвестицій та інновацій (Держкомінвестицій).

Про це УНІАН повідомили в агентстві.

Нагадаємо, з жовтня 2009 року посаду голови Держкомінвестицій обіймала Людмила СУПРУН.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створене у 2005 році. Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, роботу якого узгоджує та координує Кабінет Міністрів України через міністра економіки.

Основними завданнями Держкомінвестицій є участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційного розвитку, створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, а також координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності.

До сфери управління Держкомінвестицій входять Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, ДП «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм», а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п'ять їх відділень.