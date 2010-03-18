Янукович доручив Азарову узятися за новий Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем'єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ невідкладно на урядовому рівні відпрацювати питання про підготовку і подальше затвердження у Верховній Раді нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні у Сімферополі в ході зустрічі з керівниками АР Крим.

«Запишіть як доручення прем'єр-міністрові – розглянути питання і визначити терміни підготовки і прийняття на законодавчому рівні нового Податкового кодексу», - сказав Президент і наголосив, що проведення податкової реформи є одним з пріоритетів нової української влади.